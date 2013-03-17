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Dünya

Çin, dünyanın en büyük 5.silah ihracatçısı oldu!

Çin, İsveç'te bir düşünce kuruluşunun hazırladığı dünyanın en büyük silah ihracatçıları listesinde, ilk 5'e girdi

17 Mart 2013 23:51

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2008-2012 dönemini kapsayan listesinde ABD ilk sırayı aldı onu Rusya izledi. Listenin 3. sırasında Almanya, 4. sırasında Fransa, 5. sırasında Çin yer aldı.

SIPRI'nin raporunda, İngiltere'yi geride bırakarak ilk 5'e giren Çin'in silah ihracatının 2008-2012 döneminde, bir önceki 5 yıllık döneme oranla yüzde 162 arttığı belirtildi.

Düşünce kuruluşunun en fazla silah ithal eden ülkeler sıralamasındaysa Hindistan, Çin, Pakistan, Güney Kore ve Singapur bulunuyor.

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