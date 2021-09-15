Çin ekonomisindeki yavaşlama, salgın sonrası küresel toparlanma endişelerini artırıyor

Çin ekonomisi, ağustos ayında sıkı salgın kontrolleri ve özel mülk üzerindeki sıkı kısıtlamalardan darbe aldı. Bu, salgın sonrası küresel toparlanmayla ilgili endişeleri körükledi.

Tüketicilerin yaz tatilinde harcamalarını kısmasıyla birlikte, perakende satış büyümesi bir yıl öncesine göre yüzde 2,5 düşerek tahminlerin çok altında kaldı.

İnşaat yatırımı, hükümetin finansal riske karşı kampanyasının parçası olarak mülkiyet kısıtlamalarını istikrarlı bir şekilde sıkılaştırmasının etkisiyle, yılın sekiz ayında yüzde 3,2 daraldı.

Hong Kong'daki Nomura Holdings Inc'in Çin baş ekonomisti Lu Ting, "Piyasalar şimdiye kadar ikinci yarıdaki büyüme yavaşlamasının ölçeğini önemli ölçüde hafife aldı. Yetkililer, 'uzun vadeli kazançlar elde etmek için kısa vadeli sıkıntılar' yaklaşımlarına bağlı kalacaklar ve büyük olasılıkla mülk kısıtlamalarını sürdürecekler" dedi.

Çin, temmuz ayı sonundan itibaren Delta varyantı salgınını bastırmak için yeni kısıtlamalar getirdi. Restoran ve yemek satışlarının bir önceki aya göre yüzde 14,3 artmasının ardından ağustos ayında bir yıl öncesine göre yüzde 4,5 daralmasına yol açtı.

Pek çok ekonomist, Çin Halk Bankası'nın temmuz ayında beklenmedik düşüşün ardından, önümüzdeki aylarda bankalar için zorunlu karşılık oranını tekrar düşürmesini bekliyor.