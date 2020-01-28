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Sağlık

Çin'e uçan THY ekibine maske ve eldiven izni

Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde ise maske ve eldivenlerin uçak içinde verilecek

28 Ocak 2020 20:58

Türk Hava Yolları (THY), Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske takma ve eldiven giyme izni verdi.

THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske ve eldiven kullanma THY, sefer düzenlediği Pekin, Şanghay, Guangzhou, Xi'an, Hong Kong, Tayvan gidiş ve geliş seferlerinde görevli kabin memurları için yeni bir karar aldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni "koronavirüsü" nedeniyle THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibinin maske ve eldiven takabileceğini duyurdu.

Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde ise maske ve eldivenlerin uçak içinde verileceği öğrenildi.

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