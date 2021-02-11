Çin'e karşı sert politikalar izleyeceğinin sinyallerini veriyordu; Biden, Jingping ile mevkidaş olarak ilk kez konuştu

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Göreve gelmesinden bu yana Pekin'e yönelik sert politikalar izleyeceğinin sinyallerini veren Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Jingping ile ABD'nin 1 numarası olarak ilk kez görüştü.

Telefon görüşmesi, Biden Pentagon'da bir Çin Görev Gücü kurulduğunu açıkladıktan kısa süre sonra gerçekleşti.

Görüşmeyle ilgili Twitter üzerinde bir paylaşımda bulunan Biden, Jingping'in Çin Yeni Yılı'nı kutladığını belirtirken, "Çin'in kullandığı ekonomi yöntemleri, insan hakları ihlalleri ve Tayvan'a uygulanan baskı hakkında endişelerini dile getirdiğini" söyledi.

Biden, "Ona ABD halkına çıkar sağladığı zaman Çin'le çalışacağımı söyledim" dedi.

Çin devlet medyasında yer alan ilgili haberde ise iki liderin ikili ilişkiler ve uluslararası ile bölgesel problemler üzerine "detaylı" bir biçimde konuştukları belirtildi.

Haberde Şi'nin Biden'a Hong Kong, Tayvan ve Sincan gibi konu başlıklarında temkinli davranmasını söylediği ve bunların "Çin'in iç işleri olduğunu belirttiği" ifade edildi.