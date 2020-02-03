YouTuber Ruhi Çenet, Çin'e gitti; virüs teşhisi konulan insanların kaldığı hastaneden görüntüler çekti

Koronavirüs hakkında bilgi toplamak amacıyla Çin'in Hong Kong özerk bölgesine giden tanınan YouTuber Ruhi Çenet'in yayınladığı ilk videoda, 'Koronavirüs'e yakalandığı tahmin edilen bir kadının bayılma anı, bölgedeki insanlar ile röportajlar, virüsten korunmak için maske almak isteyen insanların oluşturduğu uzun kuyruklar, virüs teşhisi konulan insanların kaldığı hastaneler' yer alıyor.

YouTuber Ruhi Çenet İstanbul Havalimanı'nda çektiği bir önceki videosunda Koronavirüs ilgili gerçekleri öğrenmek için Çin'e gideceğini söylemişti.

Çenet, virüs teşhisi koyulan hastaların olduğu bir hastaneye gitti. Cadde ve sokaklardaki sosyal hayatı gözlemledi. Çin'de yaşayan insanlara korona virüsü hakkında konuştu. Maske bulmakta zorlanan vatandaşların oluşturduğu kuyruğu ve Koronavirüs'e yakalandığı tahmin edilen bir kadının bayılma anını görüntüledi.

Ruhi Çenet Çin'e giderken en büyük korkusunun Koronavirüs olmadığını daha önce Uygur Türkleri hakkında çekmiş olduğu videolardan dolayı Çin'in kendisini alıkoyması olduğu söylemişti. Çenet, kendisinden 4 gün içinde haber alınamadığı taktirde gerekli mercilere bilgi verilmesi gerektiğini söylemişti.

Ruhi Çenet Kimdir?

Üniversite eğitimini Hindistan'da tamamlayan Çenet, Türkiye'ye döndükten sonra 2011 senesinde YouTube platformu için video içerikleri üretmeye başladı.