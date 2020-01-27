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Sağlık

Çin'e giden THY uçuş ekibi karantinaya alındı

27 Ocak 2020 17:39

Türk Hava Yolları'nın Çin'in Xi'an kentine uçuş ekibi koronavirüsü taşıdıkları şüphesiyle karantinaya alındı.

Airport Haber'in aktardığına göre, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını korkuya neden olurken, TK196 sefer sayısıyla İstanbul-Xi'an seferini icra eden uçakta bir yolcunun yüksek ateş şikayetinde bulunması sonrası panik yaşandı. Uçak Xian'a indikten sonra sağlık ekipleri uçağa girdi ve uçaktan kimsenin inişine izin verilmedi.

THY'nin yeni uçuş başlattığı Xi'an'a uçan 14 kişilik uçuş ekibi de yolcularla birlikte, Xi'an meydanında koronavirüsü şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

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