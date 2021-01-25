Çin, doğrudan yabanca sermaye yatırımlarında Amerika'yı ilk kez geçti; pandemide küresel yatırımlar yüzde 42 azaldı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (United Nations Conference on Trade and Development) raporuna göre Çin geçen yıl Amerika’ya geçerek dünyanın en fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımı çeken ülkesi oldu. Rapora göre Çin’e geçen yıl 163 milyar dolar doğrudan yatırım yapıldı. Amerika’da bu tutar 134 milyar dolarla sınırlı kaldı.

2019’da Amerika’ya 251, Çin’e ise 140 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapılmıştı. 2020’de Amerika’ya yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımları yüzde 49 düştü. Gelişmiş ülkelere yönelik yatırımlardaki gerileme ise yüzde 69’u buldu.

Küresel yatırımlar yüzde 42 geriledi

2020’de dünya genelindeki doğrudan yabancı sermaye yatırımları pandeminin etkisiyle yüzde 42 gerileyerek 859 milyar dolara indi. Bu tutar, 2009’daki küresel finansal kriz döneminde görülen seviyenin bile yüzde 30 altına işaret ediyor.

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı gelişen ülkelere yatırımlardaki gerileme ise sınırlı kaldı; pandemi yılında gelişmekte olan ülkelere doğrudan yatırımlar yüzde 12 arttı. 2020’de gelişen ülkelere 616 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapıldı.

Çin’e yatırımlar ise yüzde 4 artış gösterdi. Bunda Covid-19 salgınıın çıkış noktası olsa da Çin’in pandemiyi görece hızlı bir şekilde kontrol altına alması rol oynadı. Hindistan’a yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımları da 2020’de yüzde 13 arttı.