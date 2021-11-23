Çin Dışişleri'nden Peng Shuai açıklaması: Bazıları kötü niyetle meseleyi büyütmeyi bırakmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, güvenliği nedeniyle tenis camiasını endişelendiren tenisçi Peng Shuai konusuyla ilgili "bazı kişilerin kötü niyetle meseleyi büyüttüğünü" söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Çinli üst düzey siyasetçinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ifşa ettikten sonra bir süre kendisinden haber alınamayan ve güvenliğine ilişkin endişelerin oluştuğu tenisçi Peng Shuai ile ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Bazı insanlar kötü niyetle meseleyi büyütmeyi bırakmalı" dedi. Zhao, Peng Shuai meselesinin "politize edilmemesi gerektiğini" söyledi.

Peng, üç hafta önce Çin'in sosyal medya uygulaması Weibo'dan Çin'in eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ifşa etmişti. Paylaşım, platformdan kaldırılmıştı. Paylaşımdan sonra günlerce Peng'den haber alınamaması üzerine tenis camiası endişeleri dile getirmeye başlamıştı. Peng, hafta sonu Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirerek "iyi olduğunu" söylemişi. Öte yandan Kadınlar Tenis Komitesi'nin sporcunun durumuna ilişkin endişeleri sürüyor.