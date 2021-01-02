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Dünya

Çin Dışişleri Bakanı: Covid-19 dünyanın farklı bölgelerinde aynı anda çıktı, sadece ilk bildiren biz olduk

02 Ocak 2021 23:49

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yapılan birçok araştırmanın gösterdiği gibi, yeni tip Koronavirüs salgınının aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde ayrı ayrı olarak ortaya çıktığını, sadece ilk bildiren ülkenin Çin olduğunu açıkladı.

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