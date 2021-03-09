Çin dijital aşı kimliği dağıtımına başladı

Çin, uluslararası seyahat edecek vatandaşları için dijital korona aşı kimliği uygulaması başlattı. Çin çevrimiçi hizmeti Wechat aracılığıyla Pazartesi gününden bu yana temin edilebilen dijital aşı kimlikleri, kullanıcılarının aşılarını ve test sonuçlarını belgeliyor.

Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pekin'de yaptığı açıklamada, "aşı pasaportu" olarak da adlanırılan dijital aşı kimliği uygulamasıyla "küresel alanda ekonomik toparlanmaya" destek olunmasının amaçlandığını söyledi. Sözcü belge ile aynı zamanda "sınır ötesi seyahatlerin kolaylaştırmasının" da öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Gümrüklerde kullanılabilecek

Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın verdiği haberde, dijital aşı kimliğine entegre edilen bir QR kodu aracılığıyla diğer ülkelerin de gümrüklerde aşı kimliği kullanıcılarının verilerini okuyabilecekleri ifade edildi.

Dijitali hazırlanmadan önce kağıt formatında olan aşı kimliklerinin sadece Çinliler için geçerli olduğu belirtildi. Ayrıca söz konusu kimliklerden edinmek zorunlu değil.

AB'de hazırlıklar sürüyor

Çin, uluslararası seyahat imkanı sunması beklenen dijtal aşı kimliği hazırlayan ilk ülke oldu. AB'de ise benzer amaçla bir aşı kimliğinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üç aylık bir çalışmadan sonra üye ülkeler için ortak bir aşı kimliğinin hazırlanacağını açıkladı. AB aşı kimliği, turizm alt yapıları ve yatırımları nedeniyle Yunanistan tarafından gündeme getirilmişti. AB, hazırlanacak aşı kimliğinin, seyahatler dışında bazı toplu etkinlikler için de kullanılabileceğini belirtti. Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, sadece aşı kimliği olanların seyahat etmelerinin mümkün olacağı ya da bazı sınırlamalardan muaf tutulacakları yönünde bir kanaat oluşmaması gerektiğinin altını çizerek, testlerin de aralarında bulunduğu bir dizi alternatiflerin gündeme alınmasını istedi. Merkel çocuklar için uygun korona aşılarının henüz piyasada bulurnmadığına da dikkat çekti.

AFP/TY,BÖ

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