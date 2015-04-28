Çin, devlet şirketlerini birleştiriyor



Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın duyurduğu habere göre, 112 büyük şirket birleştirilerek sayıları 40'a indirilecek. Şinhua, Çin'de devlete ait büyük şirketlerin denetiminden sorumlu Kamu Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu (Sasac) tarafından hazırlanan bir gizli belgede, birleşme sürecinin hızlandırılmasının istendiğine dikkat çekti. Hangi şirketlerin, ne zaman birleştirileceği konusu ise henüz netlik kazanmadı.

Çin'in önde gelen tren üreticilerinden CNR ve CSR sözkonusu strateji çerçevesinde bu yılın başında birleşmişti. Çin yönetiminin finans ve yatırım politikaları açısından büyük önem taşıyan birleşme, ortaya uluslararası rekabet gücü yüksek bir dev çıkarmıştı.

Devlet şirketleri reformların önünde engel

Çin Komünist Partisi, 2013 yılında ekonomide devletin payını azaltma kararı almıştı. Kamunun payı 90'lı yılların sonundan bu yana sürekli azalmakla birlikte başta enerji ve telekomünikasyon gibi alanlar olmak üzere devlete ait şirketlerin ağırlığı devam ediyor. Devlet şirketleri ekonomik reformların önünde engel olarak görülüyor.

Öte yandan Çin yolsuzlukla mücadele kurumu, kamuya ait petrol şirketi Sinopec'in başkanı Wang Tianpu hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığını açıkladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bundan iki yıl önce göreve gelirken yolsuzlukla mücadele sözü vermişti.