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Dünya
Deutsche Welle

Çin Devlet Başkanı Şi Tahran'da

Yaptırımların kaldırılmasından sonra İran’ı ziyaret eden ilk devlet başkanı Şi Cinping oldu. İran ile Çin arasında 17 yeni anlaşma imzalandı.

23 Ocak 2016 18:27


Çin Devlet Başkanı Şi Cinping İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Tahran'daki cumhurbaşkanlığı sarayında kabul edildi. Şi Cinping'in gün içinde İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Cuma günü Tahran'a gelen Şi Cinping ziyaretin amacının ikili ilişkileri iyileştirmek olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur biri stratejik işbirliği anlaşması olmak üzere iki ülke arasında 17 yeni anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

2014 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 52 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Geçen yıl bu meblağ petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle azaldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak basın toplantısında "Devlet Başkanı Şi'nin yaptırımların kaldırılmasından sonra bizi ziyaret etmiş olmasından son derece memnuniyet duyuyoruz. 10 yıllık süre içerisinde ticaret hacmini 600 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu. Çin ile İran arasındaki hayata geçirilmesi düşünülen ortak projeler arasında İran'ın güneyinde iki nükleer santralin inşası ve İran petrolünün Çin'e ihracatı gibi çeşitli projeler yer alıyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre 14 yıl sonra ilk kez bir Çin devlet başkanı İran'ı ziyaret etti. Tahran'ın imzalanan nükleer anlaşmanın tüm gereklerini yerine getirmesi üzerine Batı ülkeleri 16 Ocak tarihinde İran'a yaptırımları kaldırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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