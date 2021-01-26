Çin Devlet Başkan Şi'den "yeni soğuk savaş" açıklaması

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Çin Devlet Başkan Şi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın "korumacı politikalarını" devam ettirmesi durumunda yeni bir soğuk savaş riskinin ortaya çıkacağını söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından internet üzerinden düzenlenen bir organizasyonda konuşan Şi, pandeminin doğurduğu ekonomik krizlerle mücadele için ülkelerin birlikte çalışması yönünde çağrıda bulundu.

Şi, konuşması boyunca Biden veya Trump'tan ismen bahsetmemeye özen gösterse de "Çin'in Washington tarafından yönlendirilemeyeceğinin" sinyallerini verdi.

Çin lideri, "Ufak çemberler oluşturmak veya yeni bir soğuk savaş başlatmak, başkalarını korkutmaya çalışmak, bilinçli olarak bağlaşımsızlandırma, yaptırımlar ve tedarik kesilmesi, izolasyon yaratmak... Bunlar dünyayı daha çok bölünmeye ve daha fazla çatışmaya itecektir" dedi.