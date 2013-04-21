Çin depreminde ölü sayısı 200'ü aştı, kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor

Çin’in Siçuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 200’ü aştı, yaralı sayısı da 11 bini geçti. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin yıkım gücü yüksek oldu. Çin’in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde meydana gelen şiddetli depremde onlarca kişinin öldüğü, 2 binden fazla kişinin de yaralı olduğu bildirildi. 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Lushan kasabasında binaların yerle bir olduğu ve enerji hatlarının kesildiği de gelen haberler arasında.

Enkaza dönen köylerde can kaybının artmasından endişe edilirken, 8 bin asker kurtarma çalışmalarına katılmaları için bölgeye sevk edildi. Yetkililer deprem sonrası ilk 24 saatin altın değerinde olduğunu belirterek kurtarma çalışmalarına hız verdi.

Depremle gelen toprak kaymaları, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşımını güçleştiriyor. Yolları kapayan tonlarca ağırlıktaki kayalar yeni kazalara yol açıyor.

Enkaz altından çıkartılan her kişi yakınlarını bekleyenler için umut oluyor.

Deprem sonrası en büyüğü 5.1 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

'Evimiz yıkıldı, her şey yıkıldı'

Devlet televizyonu CCTV Lushan’da yaralıların hastaneye taşındığını gösteren görüntüler yayımladı.

CCTV kamerasına konuşan bir yaralının “Hala eski evimizde yaşıyoruz, yenisi henüz tamamlanmamıştı. Evimiz yıkıldı. Her şey yıkıldı” dediği aktarıldı.

Özellikle Lushan’ın ağır hasar aldığı anlaşılan depremin artçı şokları devam ederken, bölgede elektrik, su ve telefon hatlarının kesik olduğu belirtildi.

Chengdu’da dasarsıntıları hisseden insanların battaniyelere sarınmış halde sokaklara çıktıkları izlendi. Kent sakinlerinden Aaron Ozment BBC’ye insanlar arasında çok büyük bir kafa karışıklığı olduğunu söyledi. Ozment “Üzerime alelacele bir şey attım ve binanın bahçesine koştum. Telefon etmek neredeyse imkânsızdı. Herkes akrabalılarına ulaşmaya çalışıyordu” dedi.

Resmi Haber ajansı Xinhua 2000 askerin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye transfer edildiğini bildirdi. Kurtarma ekipleri bölgeye gıda ve tıbbi malzeme ulaştırma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Başbakan Li Keqiang’da çalışmaları izlemek üzere bölgeye gitti. Xinhua haber ajansı Başbakan'ın “Şu anda en acil mesele depremden sonra hayatları kurtarabilmek için altından daha değerli olan ilk 24 saati en iyi şekilde değerlendirmek” dediğini aktardı.

Depremin merkez üssü olan Yaan kenti pandalarıyla ünlü olmasıyla tanınıyor.

Siçuan'da 2008 yılında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde 70 bin kişi ölmüş, beş milyon kişi evsiz kalmıştı.