Bu sefer de Çin sallandı; 6,6 büyüklüğünde deprem, 113 ölü!

Çin'in orta kesimindeki Sıçuan eyaletinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, en az 113 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500'ü aşkın kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Yaan kentinin Luşan kasabasında yerel saatle 08:02'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 113 kişi öldü, çok sayıda da 2 bin 500'ü geçti.

Sarsıntının Sıçuan eyaletinin çevresinde bulunan Çonçing kenti, Gansu, Şaanş, Guicou ve Yünnan eyaletlerinde de hissedildiği açıklandı.

Büyük sarsıntının 10 saniye, ardından gelen artçıların da 1 dakika sürdüğü ifade edildi. Depremin merkez üssünün yerin 50 kilometre altında olduğu bildirildi.

Bölgedeki halkın sığınaklara, okullarda bulunan çocukların da meydanlara taşınma işleminin devam ettiği duyuruldu.

Yaan kentine 120 kilometre uzaklıkta bulunan eyalet başkenti Çıngdu'da havalimanının tedbiren kapatıldığı ve bölgeyle bilgi akışının kesintili olarak sürdüğü belirtildi.

Çin ordusuna bağlı 2 bin civarında arama ve kurtarma görevlisinin afet bölgesine hareket ettiği, bölgeye gıda ve tıbbi malzeme ulaştırmak üzere görevlilerin Yaan kenti ve civarına hareket ettiği aktarıldı.

Sıçuan eyaletinin Vınçuan bölgesinde 2008 yılının Mayıs ayında meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde 87 bin kişi hayatını kaybetmişti.