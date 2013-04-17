İran depremi Pakistan'ı da vurdu; en az 74 kişi öldü 930 kişi yaralandı!

İran’da meydana gelen depremi ABD 7,8 olarak duyururken, İran ise 7,5 büyüklüğünü ölçtüğünü açıkladı. İran devlet televizyonu en az 40 kişinin öldüğünü 850 kişinin yaralandığını bildirirken, İranlı yetkililer ölü bulunmadığını sadece 27 kişinin yaralandığını söyledi. 1500 kilometre uzaklıktaki Yeni Delhi'de de hissedilen deprem, Pakistan'da ise 34 kişinin ölümüne 80 kişinin yaralanmasına neden oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, İran'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü önce 8.0 olarak vermişti.

İran'da 7.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ölü ve yaralılarla ilgili çelişkili açıklamalar geliyor. İran devlet televizyonu depremde en az 40 kişinin öldüğünü duyururken, yarı resmi haber ajansı ISNA, İranlı yetkililerin depremde can kaybı yaşanmadığını açıkladığını belirtti.

İsminin açıklanmaması kaydıyla uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili ise, depremde yüzlerce ölü olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Uzmanlar bu büyüklükte depremlerin dünya çapında yılda iki kez meydana geldiğini belirtiyor.

Pakistan sınırına yakın bölgedeki deprem Türkiye saatiyle 13.44'te meydana geldi.

Haş’a 90 kilometre uzaklıkta

İran ise, depremin büyüklüğünü 7.5 olarak duyurdu. Depremin meydana geldiği bölgenin Sistan ve Belucistan olduğu belirtildi.

Depremin merkez üssü Haş kentinden 90 kilometre uzaklıkta. Haş kentinin 56 bin nüfusu bulunuyor. Fars haber ajansı, depremin merkezine yakın olan Seravan kentinde de ciddi bir hasar bulunmadığını duyurdu.

Hindistan, Dubai, Katar ve Bahreyn başta olmak üzere birçok Körfez ülkesinde de hissedilen deprem, İran’ın son yarım yüzyılda geçirdiği en büyük sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Haş ve Seravan arasında kalan dağlık ve çöl alan olan depremin en yakın yerleşim birimi Haş’a 85 kilometre, Pakistan’ın kuzeybatısındaki Turbat kentine ise 250 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

İran Sismoloji Merkezi, depremin derinliğini 18 kilometre olarak verdi.

1500 km’de hissedildi

İran'daki deprem tüm Körfez bölgesinde, Pakistan ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedildi. Yeni Delhi deprem merkezinden 1500 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Karaçi'de sarsıntıyı hisseden Pakistanlılar kendilerini sokağa attı.

Ulaşım çok zor

Deniz seviyesinin 15.2 kilometre altında gerçekleşen deprem, yüzeye çok yakın olduğu için yıkıcı etkisinin de büyük oldu. Tüm iletişim ve ulaşım kanallarının erişime kapanmasına yol açan deprem bölgesine acil yardım ekipleri yönlendirildi. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle yardımların ulaştırılması için karmaşık bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten Kızılay yetkilileri, tepeler ve ıssız vadileri aşmanın güç olduğuna dikkat çekti. İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr, iki hafta önce yaşanan 6.3 şiddetindeki Buşehr depremini takip eden en az 80 artçı sarsıntıyı hatırlatarak deprem bölgesinde yaşanması muhtemel artçı sarsıntılara karşı uyarıda bulundu.

Dubai’de panik

Dünyanın en uzun binalarının bulunduğu Körfez ülkelerinden Dubai’deki 828 metre uzunluğundaki Burç Halife’nin de depremden etkilendiği açıklandı. Yetkililer, binadakileri olası artçı sarsıntılara önlem gerekçesiyle geçici olarak tahliye ettiklerini belirtti. Hindistan’ın Yeni Delhi kentindeki vatandaşlar ise, sarsıntıyla sokaklara döküldüklerini açıkladı.

AFAD yardıma hazır

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı, İran’ın uluslararası çağrı yapması durumunda ekiplerin bölgeye gönderileceğini bildirdi. İran’a arama-kurtarma ve ilk yardım ekipleri gönderilmesi için hazırlık yapıldı. Van ve Erzurum Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ile Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı ekipleri hazırlandı.

Pakistan’da 34 ölü, 1000 ev hasarlı

Sınırın diğer tarafı Pakistan'da ise deprem nedeniyle en az 34 kişi hayatını kaybettiği ve en az 80 kişinin yaralandığı belirtildi. Uluslararası haber ajansı Reuters da, Pakistan'ın Muşkil kasabasında bin evin hasar gördüğünü belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde güvenlik gerekçesiyle gökdelenler boşaltıldı.

İki artçı sarsıntı

Depremin ardından 4,4 ve 4,8 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya açıklama yapan Seravan Valisi Muhammed Şerif Haliki, artçı sarsıntıların hasara neden olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

35 yılın en büyük depremi

İran 35 yıldır bu büyüklükte bir deprem yaşamamıştı. 16 Eylül 1978'de Tabas'ta meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde 15 bin kişi hayatını kaybetmişti.

İran’ın Buşehr eyaletinde 9 Nisan’da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde 40’a yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Bam’da 30 bin kişi öldü

1990 yılında olan 7.4 büyüklüğündeki depremde, yaklaşık 40 bin kişi yaşamını yitirdi. Bu depremden 7 yıl sonra Kaen’de olan 7.3’lük sarsıntıda ise bin 500’den fazla kişi öldü.

2003 yılında Bam kentinde meydana gelen 6.6’lık depremde ise 30 bin kişi can verdi.

‘Bizi etkilemez’

İran’daki deprem ile ilgili olarak uzmanlar şu değerlendirmeyi yaptı:

- Prof. Dr. Ö. Işık Ece: Türkiye’yi bu deprem etkilemez. Çünkü Doğu Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayı Karlıova-Varto tarafından kesişiyor. Bizim sistemimiz batıya Ege Denizi’ne doğru ilerliyor. İran’daki olay daha farklı bir sistem içerisinde. Dolayısıyla bu bizi etkilemeyecektir.

- Prof. Dr. Şükrü Ersoy: İran’la Türkiye aynı dağ kuşağı (Alp Himalaya Dağ kuşağı) üzerinde bulunmakta. Dolayısıyla Asya, Afrika ve Arabistan arasındaki sıkışma yer kabuğunda bazı gerilmelerin birikmesine neden oluyor. Türkiye’yi aynı kuşakta olmamıza rağmen etkilemesi mümkün değil. Ancak artçıların 1 yıl devam etmesi beklenir. Bu süreç içerisinde oraya yakın olan bölgelerde yeni depremler de tetiklenebilir.

- Prof. Dr. Haluk Eyidoğan: Her bölgenin, deprem kuşağının içinde kendine özgü özellikler vardır. Türkiye’deki fay kuşaklarının kendine özgü özellikleri var. Dolayısıyla bunların birbirini etkilemesi konusu bilimsel olarak ölçülebilen bir olgu değil.