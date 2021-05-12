Çin'den Türkiye'ye gelen aşı sayısı 27 milyon doz olarak açıklandı

Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng Weihua, "Çin'den Türkiye'ye toplamda 27 milyon doz aşı geldi" açıklamasını yaptı. Cheng, "Sinovac'ın geliştirdiği aşının Faz-3 denemeleri Türkiye'de yapıldı. Çok iyi bir sonuç çıktı. Koruma oranı yüzde 81 oldu. Çin aşısının güvenirliliğini de gösteriyor" dedi.

Weihua'nın açıklamaları şöyle:

"Geçen sene Aralık'tan ayından beri Çin aşısı Türkiye'ye gelmeye başlamıştı. Şu anda bir rakam vermek istiyorum, şu an itibariyle bugüne kadar Türkiye'ye 27 milyon doz Sinovac aşısı gelmiştir. Bu rakam şu anda Çin'in yabancı ülkelere verdiği en yüksek miktardır. Çin şu ana kadar en çok Türkiye'ye aşı vermiştir.

Çin ve Türkiye arasında aşı konusunda iş birliği öteden beri yürütülüyordu. Faz 3 çalışmalarımız oldu burada. Geçtiğimiz günler içinde de Sinovac aşısı ürünleri büyük miktarda Türkiye'ye getirilmişti, burada şişelenerek hazır ürün haline getirilmiştir. Bu tür iş birliği zaten ortak üretim anlamına geliyor. Bunun devamının geleceğini de düşünüyorum."