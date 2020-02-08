Çin'den Sağlık Bakanlığı'nın hayvan ithalatını durdurma kararına: Şaşırdık, şiddetle karşı çıkıyoruz

T24 Haber Merkezi

Çin, Türkiye'nin dün aldığı yeni tip Koronavirüs salgınının başladığı Asya ülkesinden "canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurma" kararına tepki gösterdi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bu kararı büyük şaşkınlıkla karşılıyoruz. Ciddi endişe duymakta ve şiddetle karşı çıkmaktayız. Dünya Sağlık Örgütü açık bir şekilde Çin'e karşı ticaret sınırlamalarını getirmesini desteklemediğini, hatta buna karşı çıktığını kesin ifadelerle belirtmişti" ifadeleri yer aldı. Büyükelçilik, Türkiye'nin aldığı kararın "DSÖ ruhuna aykırı olduğunu" iddia etti.

"Şu anda Koronavirüs'ün söz konusu ürünlerle yayılabileceğini destekleyen herhangi bir kanıt bulunmamaktadır" denilen açıklamada, "Söz konusu sınırlama hayata geçirilirse Çin ve Türkiye arasındaki normal ticaret düzenine zarar verecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, salgının başlamasından bu yana Türk tarafının ülkeye destek verdiği belirtilirken, bu son kararın Ankara'nın önceki tutumuyla çeliştiği belirtildi.