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Dünya

Çin'den NATO bildirisine tepki: Soğuk Savaş zihniyetinin devamı

15 Haziran 2021 11:33

Çin, dün NATO Liderler Zirvesi sonrası yayımlanan bildiride Çin'in "sistematik zorluklar oluşturduğu" ifadelerinin yer almasına tepki gösterdi. Çin, NATO açıklamasının "Soğuk Savaş zihniyetinde" olduğunu söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün Pekin'in NATO'nun savunmak üzere kurulduğu Batılı değerleri paylaşmadığını, ülkelerin güçlenen Çin'e yanıt vermesi gerektiğini söylemişti. 

Çin, NATO Liderler Zirvesi'nde öne çıkan Çin vurgusuna yanıt vererek, "Soğuk Savaş zihniyetinin devamı niteliğinde" olunduğunu söyledi. 

Çin'in Avrupa misyonundan bir sözcü, Pekin'in her zaman ulusal güvenlik politikaları konusunda makul ve şeffaf olduğunu söyledi. Sözcü, Pekin'in "sistematik zorluk oluşturmakla" suçlanmasının iftira niteliğinde olduğunu söyledi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"NATO, Çin'in kalkınmasını makul bir tavırla değerlendirmeli. Çin'in meşru çıkarlarını ve haklarını savunma politikalarını manipüle etmeye, bu politikaları çatışma ortamı yaratmak ve jeopolitik rekabeti körüklemek için bahane olarak kullanmaya son vermeli."

Çin'in devlet medyası da bir  baş yazı yayımlayarak, NATO ülkelerine "Washington tarafından yönlendirilmeyin" çağrısı yaptı. The Global Times da, NATO'nun askeri bir blok olduğunu vurguladı ve bu nedenle aktarılan mesajın G7'den daha ağır bir nitelikte olduğunu söyledi.

Dün gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, "Çin'in hırsları ve iddialı davranışlarının" uluslararası düzene ve İttifak güvenliğiyle ilgili alanlara yönelik sistematik zorluklar ortaya koyduğu ifade edildi.
 
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