Çin'den NATO bildirisine tepki: Soğuk Savaş zihniyetinin devamı

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"NATO, Çin'in kalkınmasını makul bir tavırla değerlendirmeli. Çin'in meşru çıkarlarını ve haklarını savunma politikalarını manipüle etmeye, bu politikaları çatışma ortamı yaratmak ve jeopolitik rekabeti körüklemek için bahane olarak kullanmaya son vermeli."

Çin'in devlet medyası da bir baş yazı yayımlayarak, NATO ülkelerine "Washington tarafından yönlendirilmeyin" çağrısı yaptı. The Global Times da, NATO'nun askeri bir blok olduğunu vurguladı ve bu nedenle aktarılan mesajın G7'den daha ağır bir nitelikte olduğunu söyledi.