Çin'den Japonya ve ABD'ye: İç işlerimize müdahaleyi bırakmaya çağırıyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien , "ABD-Japon ortak açıklaması Çin'in dış politikasına saldırıyor, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ediyor, beyhude bir şekilde Çin'in çıkarlarına zarar veriyor" dedi.

Bakanlık, ABD ve Japonya'nın Çin'in dış politikasına saldırdığını ve iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini belirterek, Washington ve Tokyo yönetimlerini ülkenin iç işlerine müdahaleyi bırakmaya çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu'nun Pekin yönetimine karşı ortak endişelerini dile getiren açıklamalarına tepki gösterdi.

"Kararlılıkla karşı çıkıyoruz"

Licien, "ABD-Japon ortak açıklaması Çin'in dış politikasına saldırıyor, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ediyor, beyhude bir şekilde Çin'in çıkarlarına zarar veriyor. Çin tarafı bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor" ifadesini kullandı.

ABD ve Japonya'ya nota verdiklerini belirten Licien, dünyada sadece Birleşmiş Milletlerin merkezinde olduğu tek bir uluslararası sistem bulunduğunu vurgulayarak, "ABD ve Japonya'nın uluslararası ilişkileri tek taraflı tanımlama yetkisi yoktur ve kendi standartlarını başkalarına empoze etme yetkisi hiç yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Japonya'yı, Çin'in iç işlerine müdahaleyi bırakmaya, Çin'i hedef alan grubu ve çevreyi terk etmeye ve bölgenin barış ve istikrarına zarar vermeyi durdurmaya çağıran Licien, "Çin, gerekli tüm tedbirleri alacak ve kendi egemenliği, güvenliği ve kalkınmaya yönelik çıkarlarını kararlılıkla koruyacak" ifadesini kullandı.