Çin'den gelen regülasyon kararının ardından dünyanın en büyük Ethereum madencilik havuzlarından biri kapanıyor

Çin'de kripto paralara yönelik regülasyon tedbirlerinin artması ile dünyanın 4. büyük Ethereum madencilik havuzu olan BeePool'un da faaliyetlerine son vereceği açıklandı.

Dünya'nın aktardığına göre kuruluştan yapılan açıklamaya göre sisteme yeni kullanıcı alımı ve mevcut kullanıcıların alt hesaplar açması derhal durdurdu.

Kuruluşun faaliyetleri 15 Ekim itibarıyla tamamen sonlanacak.

Önceki gün de dünyanın 2. büyük Ethereum madencilik havuzu Sparkpool faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.

BeePool ve SparkPool, Ethereum ağındaki hash oranının dörtte birinden fazlasını oluşturuyor.

Online alışveriş devi Alibaba da kripto para madenciliği teknik ekipmanlarının satışına yasak getireceğini açıkladı.

Kripto para borsaları Huobi ile Binance ise Çinli kullanıcıların hesaplarının yıl sonuna kadar kapatılacağını duyurmuştu.