Çin'den G7 dışişleri bakanlarının ortak bildirisine tepki

Çin yönetimi, dünyanın sanayileşmiş en büyük 7 ülkesi ile Avrupa Birliği'ni (AB) bir araya getiren dışişleri bakanları düzeyindeki G7 toplantısında yapılan ortak açıklamaya sert tepki gösterdi.

Dönem başkanı İngiltere'nin ev sahipliğinde, başkent Londra'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, Tayvan'a destek verilmiş, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ve toplama kampları nedeniyle Pekin'e ağır eleştiriler yöneltilmişti.

Ayrıca açıklamada, Çin'in ekonomik etkisini başkalarına karşı 'zorbalık yapmak' için kullandığı gerekçesiyle suçlu olduğu belirtilmişti.

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Yayımlanan ortak açıklamayı kınayan Pekin, 'zorba' nitelemesine tepki gösterdi ve bildirinin Çin'in içişlerine müdahale olduğunu savundu.