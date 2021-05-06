G7'den Çin'e Uygur Türkleri için demokrasi çağrısı

G7 Dışişleri Bakanlarının Londra'da 2 gün süren toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiride Rusya ve Çin’e yönelik eleştiriler yer aldı.

Bloomberght'in haberine göre bildiride Çin'e yönelik olarak Uygur Türklerine yapılan insan hakları ihlalleri ve Tayvan'daki aksiyonlarına yer verilirken, Rusya'ya karşı ise bazı ülkelerin demokrasisini baltalamaya çalıştığı ve Rus muhalif Alexey Navalny'nin zehirlenmesi hakkında soruşturma çağrısı yapıldı. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bazı aksiyonları da eleştirildi.

Yayımlanan ortak bildiride Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ve baskılardan derin endişe duyulduğu belirtilerek "Büyük ekonomik güç olan Çin yönetimini kurallara dayalı uluslararası sisteme yapıcı bir şekilde katılmaya davet ediyoruz" dendi.

Liderler gelecek ay görüşmelerini Cornwall’da sürdürecek. ABD Başkanı Joe Biden da toplantıya katılacak. Biden’ın müttefiklerini Çin ve Rusya konusunda daha sert bir duruş sergilemek için ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.