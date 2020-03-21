Çin'den ABD Başkanı Trump'a Koronavirüs yanıtı: "Çin virüsü" değil, "Trumpandemi"

Çin Dışişleri Bakanlığı, Koronavirüs yerine "Çin virüsü" diyen ABD Başkanı Donald Trump'a dün düzenlenen basın toplantısıyla karşılık verdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Washington'un kendi yetersizliğini dışarı saldırarak örtmeye çalıştığını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'deki bazı insanlar sorumluluğu üzerlerinden atmak için Çin'in salgınla mücadelesini küçük düşürmeye çalışıyor."

Shuang, Çin halkının salgınla mücadelede gösterdiği fedakarlığın ABD'li yetkililerin yaklaşımıyla göz ardı edilmeye çalışıldığını ifade etti. Son iki aydır tüm dünyaya "güncel bilgi akışı" sağlayarak yardımcı olduklarını söyledi.

Kendilerinin Washington'a zaman kazandırdığını ve ABD Başkanı'nın geçen haftaya kadar kendilerini bu konuda takdir ettiğini söyleyen Çin Dışişleri sözcüsü, Trump yönetiminin bu zamanı harcadığını öne sürdü.

"Birleşik Devletler'in sorumluluklarını üstlenmesini ümit ediyoruz"

Shuang, Çin'in "en kapsamlı, katı, ayrıntılı önleme ve kontrol önlemlerin" aldığını ve Koronavirüs konusunda hep "açık ve şeffaf" olduklarını iddia etti.

Çin Dışişleri Sözcüsü, geçen haftalarda Amerikalı yetkililerle çok sayıda toplantı yaptıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Birleşik Devletler'in nesnel gerçeklere ve dünya kamuoyunun görüşüne saygı duymasını, kendi işine bakmasını, (...) diğer ülkelere iftira atmayı bırakmasını, sorumluluklarını üstlenmesini ve salgınla savaşta yapıcı bir rol oynamasını ümit ediyoruz."

Çin'in resmî haber ajansı: Trumpandemi

Diğer yandan Pekin yönetimi, resmî haber ajansı Şinhua aracılığıyla da Trump'ın "Çin virüsü" tanımlamasına karşılık verdi.

ABD'de hastalığın bir milletle birlikte anılmasının ırkçılık olup olmadığı tartışılırken, Şinhua salgına ABD Başkanı'nın adını verdi: Trumpandemi. Bu kelime, Trump ve pandemi (salgın) kelimelerinin birleşiminden oluşturuldu.

Şinhua, Trump'ın Koronavirüs yerine "Çin virüsü" demesinin ırkçı bir dikkat dağıtma taktiği olduğunu da ifade etti. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda "Bu bir dikkat dağıtma taktiği. Evet, bu IRKÇI... Fakat bunu yapıyor ki, insanlar onun YALANLARI ve YETERSİZLİĞİ yerine BUNDAN bahsediyor" denildi.