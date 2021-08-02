Çin'deki sel felaketinde toplamda 302 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

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Çin, geçen ay Henan bölgesinde meydana gelen selde toplam 302 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamayla birlikten selde tespit edilen ölü sayısı daha önceki rakamın üç katından fazlaya çıktı. Ölü sayısı en son geçen perşembe günü 99 olarak açıklanmıştı.

Pazartesi günü yapılan bir basın toplantısında yetkililer, bölge başkenti Zhengzhou'da 292 kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Devlet medyasının aktardığına göre Sincan'da 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin kayıp olduğu, Pingdingshan 'da 2, Luohe'de de 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zhengzhou Belediye Başkanı, 39 kişinin yeraltı otoparklarında, 6 kişinin de şehirler arası tünelde ölü bulunduğunu açıkladı.

Henan'ı Temmuz ayının sonlarında rekor kıran sağanak yağışlar vurdu. Yağışlar rezervuarları ve nehirleri taşırdı.