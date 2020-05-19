Çin'deki salgının "yeni merkezinde" Vuhan stili önlemler alındı

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Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Şulan kentinde bir yeni tip Koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından tüm şehirde geçmişte Vuhan'da alınanlara benzer önlemler alındı.

Şehirdeki tüm kasaba ve sitelere giriş çıkışlar yasaklandı. Rusya sınırı yakınlarında bulunan 700 bin nüfuslu şehirde her evden belirli bir kişi iki günde bir sadece 2 saatliğine temel ihtiyaçları temin etmek için evden çıkabilecek.

Geçen hafta Şulan'da seyahate geçmişi olmayan ve virüsü taşıyan kimseyle temasa girmeyen bir kişiye bağlı yeni vakalar tespit edilmesinin ardından şehir "yüksek riskli bölge" ilan edildi. Kararın ardından tüm kamu alanları ve okullar geçici olarak kapatıldı, toplu taşıma sistemi durduruldu.

Dün, bu kısıtlamalara yenisi eklendi. Çin basını, Şulan'ı "Salgının ülkedeki yeni merkezi" diye nitelendiriyor.

Şulan'ın bulunduğu Jilin eyaletinde son iki haftada en az 34 vaka tespit edildi.

Ülkenin Rusya ve Kuzey Kore sınırının bulunduğu kuzeydoğusu geçen haftalarda "başka ülkelerden hastaların gelebileceği" gerekçesiyle endişe konusu oldu.