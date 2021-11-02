Çin'deki Disneyland'de bir Koronavirüs vakası çıktı; parkta bulunan 34 bin kişinin test olmadan parktan çıkmasına izin verilmedi

Çin’in Şanghay şehrinde bulunan Disneyland eğlence parkında Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin tespit edilmesi sonucu, haber alındığında içeride bulunan 34 bin kişi karantinaya alınarak test olana kadar parktan çıkmalarına izin verilmedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, pozitif vaka haberi alındığı sırada Disneyland’de bulunan Qian isimli bir kadın yaşadıklarını anlattı. Weibo isimli sosyal medya uygulamasında Disneyland’den bir mesaj aldığını söyleyen Qian, parkın kapatıldığını ve tüm oyuncakların durdurulduğunu öğrendi.

Qian, haberin parka gidenler arasında hızla yayıldığını ancak bir panik ortamı oluşmadığını anlattı. Çıkışa doğru yöneldikleri an, test yaptırmadan parktan çıkamayacaklarını öğrendiğini söyleyen Qian, kapıda sağlık çalışanlarının masa başlarında test için beklediğini aktardı.

Qian “Disneyland’de bekleyeceğim en uzun sıranın nükleik asit testi için olacağını tahmin etmezdim“ dedi.

Parktaki 34 bin kişinin ilk testleri tamamlandıktan sonra gece saatlerinde 200’den fazla otobüs, ziyaretçileri evlerine götürdü. Ziyaretçilerden burada iki gün boyunca kendilerini izole etmeleri, sonra bir kez daha test olmaları istendi.

Hafta sonu boyunca parkı ziyaret eden 100 bin kişiye de test yapılacağı belirtildi.

Şanghay Disneyland’deki panik havası, cumartesi günü parkı ziyaret eden bir ziyaretçinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu yaşandı.

Disneyland’in içinde bulunduğu bölge, çarşamba gününe kadar kapatıldı.

Çin’de pazartesi günü 54 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi.