Çin'de zincirlenmiş halde bulunan kadının insan kaçakçılığı kurbanı olduğu anlaşıldı

Çin'de 1 Şubat'ta başlayan Bahar Bayramı öncesinde, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin Şucou şehri kırsalındaki Fıng ilçesinde bir köyde zincire vurulmuş halde bulunan kadının insan kaçakçılığı kurbanı olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili eyalette yürütülen soruşturmada, 6 kişi gözaltına alınırken, alt düzeydeki 8 yerel Komünist Parti yetkilisi, görevden uzaklaştırıldı.

Yetkililer, 8 çocuk annesi olduğu anlaşılan kadının, insan kaçakçıları tarafından, evlilik için birden çok defa satıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Gözaltına alınanlar, insan kaçakçılığı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tacizle suçlanırken, parti yetkilileri yanlış bilgi paylaşmak ve kamunun haklarını koruyamamak suçlamalarıyla disiplin cezaları aldı.

4 kez alınıp satıldı

Ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletine bağlı Nuciang Lisu Özerk Vilayetinin kırsalındaki Fugong ilçesinin bir köyünde dünyaya gelen 1977 doğumlu kadının, ilk kez 1995'te evlendiği, ancak ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle iki yıl sonra boşanarak Fugong vilayetindeki köyüne döndüğü belirtildi.

Kadının, bir yıl sonra, 1996'da, daha sonra kocasıyla birlikte insan kaçakçılığı suçundan tutuklanacak Sang adındaki kadın tarafından köyünden alınarak, tedavi ve evlendirilme vaadiyle yaklaşık 2 bin kilometre doğudaki Ciangsu eyaletinin Lianyungang şehri kırsalındaki Donghay ilçesinde yaşayan bir adama 5 bin yuana (790 dolar) satıldığı kaydedildi.

Donghay'da birkaç ay geçirdikten sonra satıldığı adamdan komşu Hınan eyaletine kaçan kadının burada sokaklarda dilenirken otel işleten bir çift tarafından bulunup bakıldığı, çiftin kadını bir inşaat ustasına, inşaat ustasının da Ciangsu'nun Fıng ilçesindeki bir adama, o adamın da videoda zincire vurulmuş halde görüldüğü köydeki aileye sattığı bilgisi paylaşıldı.

8 çocuk annesi zincire vurulmuş kadın

Burada 8 çocuk dünyaya getirdiği anlaşılan zincire vurulmuş kadının dramı Çin'de infial yaratmıştı. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından ilçe ve şehir yönetimlerinden çelişki açıklamalar yapılması tepkiyi arttırmıştı.

Fıng ilçesi propaganda ofisi 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kadının insan kaçakçılığı kurbanı olmadığını, evli ve akli sorunları nedeniyle zincire vurulduğunu bildirmişti. Hemen ardından gelen bir başka açıklamada ise bu kez kadının evsiz olduğu ifade edilmişti.

İlçe yönetimi, bir süre sonra açıklamasını yeniden değiştirmiş, bu kez kadının adının "Xiao Hua Mei" olduğunu, Yünnan eyaletinden Ciangsu eyaletine tedavi için geldiğini, köyünden Sang adında bir kadınla yola çıktığını fakat kadının onu yolda bir şekilde kaybettiğini belirtmişti.

Ardından Şucou şehir yönetimi, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sang, Sang'ın kocasının insan kaçakçılığı, kadının 8 çocuğunun babasının ise kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirmişti. (AA)