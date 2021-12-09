Çin'de yurt içi kaynaklı 60 Covid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 60 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 42'sine ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde rastlandı.

Doğudaki Cıciang eyaletinde 12, kuzeydoğudaki Heilongciang'da 4, doğudaki Ciangsu ve güneybatıdaki Yünnan'da birer yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 23 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Covid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 99 bin 454 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1190 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlaması ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor.