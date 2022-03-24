Çin'de yolcu uçağının düşmesinden günler sonra ilk insan kalıntısına rastlandı

Çin’de düşen 133 kişilik yolcu uçağına dair incelemeler sürerken kaza yerinde insanlardan ilk iz bulundu. Kazanın sebebini bulmaya ilişkin araştırmalarda kokpit ses kayıt cihazının analizine başlandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, pazartesi günü Çin’de düşen ve 133 yolcuyu taşıyan uçakla ilgili arama kurtarma ve kaza sebep tespiti çalışmaları sürüyor. Günlerdir süren çalışmalar sonucu kazadan kimsenin sağ kurtulmadığı öngörülürken olay yerinde ilk insan kalıntıları bulundu.

Yetkililer, uçağın ağır hasar görmesi nedeniyle kaza sebebi tespitinin zor olduğunu belirtirken uçak kokpitindeki ses kayıt cihazının analizine başlandı.

Arama kurtarma bölgesinde 300’den fazla kişinin günlerdir çalıştığı belirtiliyor.

Uçuş takip verilerine göre, düşen uçak altı yıllık bir Boeing 737-800’dü. Boeing 737-800’ler dünyanın en yaygın yolcu uçakları olarak biliniyor ve 2018 ve 2019’da iki büyük kazanın ardından dünya genelinde uçuşu durdurulan Boeing 737 Max’ten farklı olduğu belirtiliyor.