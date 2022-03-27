Çin'de yetkililer doğruladı: Uçak kazasında 132 yolcu ve kabin ekibinden kurtulan olmadı

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Çin’de yetkililer, pazartesi günü düşen Boeing 737 tipi uçaktaki 132 yolcu ve tüm kabin ekibinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

BBC’de yer alan habere göre, China Eastern Havayolları’na ait uçak, geçen hafta pazartesi günü Çin’in Kunming şehrinden Guangzhou’ya giderken dik bir şekilde düştü. Uçağın düştüğü dağlık alanda yangın çıktı. Arama kurtarma ekipleri bir hafta boyunca uçaktaki 132 yolcu ve kabin ekibine dair bir iz aradı.

Yetkililer, şu ana kadar DNA analizi yoluyla 120 yolcuyu tespit edebildi.

Uçaktaki iki kara kutunun da bulunduğu belirtildi. İlk kara kutunun incelenmek üzere Pekin’e gönderidiği belirtildi. Uçağın düşme sebebi hala tespit edilemedi.

Çin’de geçen hafta gerçekleşen kaza neredeyse 30 yıldır meydana gelen en büyük uçak kazası olarak kayda geçti.