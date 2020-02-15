T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çin’de yeni tip Koronavirüs'e karşı 3 ilacın testleri sürüyor

15 Şubat 2020 21:05

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin, Çinli bilim adamlarının Koronavirüs'e karşı 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtti.

Söz konusu ilaçlardan da 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaştı.

China Daily gazetesinin haberine göre, Cang Şinmin, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki denemelerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetti.

Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeteri düzeyde önleyici bir etki gösterdiğini de ifade etti.

Cang Şinmin, ABD'de bu ilaçla tedavi gören bir hastanın da sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

 

ETİKETLER

Cang ŞinminkoronavirüstedaviÇin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezicoronavirüskorona virüscorona virüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24