Çin’de yeni tip Koronavirüs'e karşı 3 ilacın testleri sürüyor

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin, Çinli bilim adamlarının Koronavirüs'e karşı 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtti.