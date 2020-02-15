Çin’de yeni tip Koronavirüs'e karşı 3 ilacın testleri sürüyor

Söz konusu ilaçlardan da 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaştı.
China Daily gazetesinin haberine göre, Cang Şinmin, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki denemelerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetti.
Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeteri düzeyde önleyici bir etki gösterdiğini de ifade etti.
Cang Şinmin, ABD'de bu ilaçla tedavi gören bir hastanın da sağlığına kavuştuğunu bildirdi.