Çin'de yaşayan gazeteci Sıdal Utkucu, Koronavirüs endişesiyle geçen günleri anlattı: Evden çıkamayan insanlar 'sanatçı' oldu

Yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünya çapında endişeye neden olurken virüsün ortaya çıktığı Çin'de yaşayan gazeteci Sıdal Utkucu salgının başından beri geçen günleri anlattı. Pekin'de yaşayan Utkucu, insanların evden çıkmadığını ve evden çalıştıklarını söyledi. Utkucu, bir aydan fazla süredir evden çıkamayan vatandaşların farklı aktivitelere ilgi duyduğunu, online kurslara talebin arttığını söyledi.

Hürriyet'ten Uygar Taylan'a konuşan gazeteci Sıdal Utkucu, 5 yıldır yaşadığı Pekin'de Koronavirüs salgının ardından yaşadıklarını anlattı. Utkucu, insanların evden çıkmamaya özen gösterdiğini kendisinin de 1 aydır evden mesai yaptığını anlattı.

Utkucu'nun verdiği yanıtlardan bir kısmı şöyle:

"Evde nasıl vakit geçiriyorsunuz? Çalışmaya devam ediyor musunuz?

Mesai saatlerim ofiste nasılsa

evde de aynı şekilde devam ediyor. Son zamanlarda daha çok okuyorum, daha çok dizi ve film seyrediyorum. Ama bir aydan uzun bir süredir evdeyiz. İnsanlar da yavaştan sıkılmaya başladı.

Podcast’inizde, “Herkes evine kapandı, kimisi delirdi, kimisi de sanatçı oldu” diyorsunuz.

Yemek masasının üstünde filesiz masatenisi oynayanlar, yüzlerce ayçekirdeğinden ilginç desenler yapanlar, çocuklarıyla ya da evcil hayvanlarıyla değişik oyunlar oynayanlar var. Bir de şimdi okulların yarıyıl tatili hâlâ devam ettiğinden online kurslara rağbet artmış. İnsanlar çocuklarının eğitimini bir şekilde devam ettirmek istiyor.

Ya üşütüp ateşlenirseniz ilaç ihtiyacınızı nasıl gideriyorsunuz?

Geçenlerde biraz üşümüşüm uyurken, uyandığımda boğazım ağrıyordu. “Eyvah” dedim, “ya ateşim çıkarsa?” Bu hastalığın en önemli belirtisinin yüksek ateş olduğu bilindiğinden girdiğiniz her yerde ateşiniz ölçülüyor. İlk iş evde içme suyunu kontrol ettim. “Yeterli su var, bugün dışarı çıkmama gerek yok” dedim. Sonra biraz ıhlamur ve grip ilacı takviyesiyle hemen toparladım. Henüz başka bir ilaç ihtiyacım olmadı. Olursa da sokağa çıkmadan telefondan aracılığıyla ilaç sipariş edebilirim.

Virüsle yaşamayı tecrübe eden biri olarak koronavirüs görülen yerlerde ne gibi önlemler alınmasını önerirsiniz?



Virüsün Türkiye’de görülmesi halinde insanlar önlemleri hayata geçirmeyi ciddiye almalı. Gerekmedikçe evden çıkılmamasının önemini kavramalı. “Bana bir şey olmaz” deyip dışarı çıkmakta ısrar etmemeli. Şirketler esnek çalışma saatleri uygulamaktan çekinmemeli. Ofiste daha az çalışan bulunması ve vardiyalı çalışma ya da evden mesai gibi uygulamalar insanlar arasındaki teması azaltıyor. Ayrıca bu hastalığın belirtilerini gösterenler ivedi şekilde hastaneye gitmesi gerektiğini bilmeli."