Çin'de ünlülere sosyal medyada zenginlik ve şatafat sansürü

Sosyal ağlara ihbar yükümlülüğü

Açıklama, Çin sosyal ağlarını, 'sosyal düzensizliğe yol açabilecek içeriği kontrol ederken, aynı zamanda ifşa olan ünlülerin şüpheli yasadışı ve suç teşkil eden eylemlerini ve hayranların karıştığı grup çatışmalarını' izleyip yetkililere bildirmekle yükümlü kılıyor.

Eğlence sektörü içinden de yasaklılar listesi geldi

Salı günkü açıklamaya koşut, Çin Gösteri Sanatları Derneği, yakın zamanda cinsel saldırıyla suçlanan Kanadalı Çinli pop yıldızı Kris Wu dahil 88 kişinin canlı yayın yapmasını yasakladı. Grup, yasaklılar listesinin 'endüstrinin öz disiplinini güçlendirmek ve yasadışı, etik olmayan sanatçıların sektöre yeniden girmesini önlemek' için tasarlandığını söyledi.

Ağustos ayında da Çin'in eğlence sektörünü düzenleyen kurum, en popüler aktrislerden Zhao Wei'nin mevcudiyetini tüm sosyal medya ve akış platformlarından kaldırmıştı. Yetkililer Zhao'nun 'silinmesiyle' ilgili neden sunmazken, devlet destekli medya 'bir yatırımcının 7.45 milyon dolarlık davası gibi yıllar boyunca süregiden çok sayıda skandal' izahatını getirmişti.