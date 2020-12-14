Çin'de uçuş personeline Koronavirüs'ten korunmak için tuvalete gitmek yerine bez takmaları önerildi

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Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında uçuş görevlileri için yeni yönerge hazırladı. Uçaklarda salgına karşı hijyen önlemlerinin vurgulandığı yönergede, uçuş personelinin tuvalete gitmek yerine bez kullanması önerildi.

CNN'de yer alan habere göre, Koronavirüs pandemisi sürerken dünya genelinde uçuşlar hem yolcular hem de uçuş ekibi için risklerle devam ediyor. Çin'de Sivil Havacılık İdaresi 25 Kasım'da uçuşlarla ilgili yönergesinde güncellemeye gitti.

Havayollarında Epidemi Önleme ve Kontrolü başlıklı belgede uçuşlarda alınacak önlemler yer aldı. Hijyen önerilerinin bulunduğu yönergede uçuş görevlilerinin tuvaleti kullanmak yerine bez kullanması maddesi dikkati çekti.

Umumi tuvaletlerin virüs bulaşı konusunda risk oluşturduğu biliniyor. Ağustos ayında İtalya'dan Güney Kore'ye giden uçaktaki bir kadın N-95 maskesini yalnızca tuvalette çıkarmış ve Covid-19'a yakalanmıştı.