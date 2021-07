Çin'de üç çocuğa izin çıktı

Çin nüfus politikasını güncelledi. Ülkede yeni doğan sayısının azalması üzerine çiftlerin sahip olabileceği çocuk sınırlaması ikiden üçe çıkarıldı.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin nüfus politikasında değişikliğe gidiyor. Yeni doğan sayısının azalmasıyla nüfusu yaşlanma eğiliminde olan ülkede emeklilik yaşı kademeli olarak artacak ayrıca çocuk sayısı sınırlaması da ikiden üçe çıkarılacak.

Çin Şinhua haber ajansının, pazartesi günü Devlet Başkanı Şi Jinping liderliğinde düzenelen Komünist Parti politbüro toplantısının ardından duyurduğu habere göre, "Alınan yeni kararlarla hedefin doğum politikalarını optimize etmek olduğu" belirtildi.

Evli çiftlere sahip olabilecekleri çocuk sayısının ikiden üçe çıkarılmasına hangi tarihten itibaren izin verileceği konusundaysa bilgi verilmedi.

Çin'in nüfusu yakında düşebilir

Karar, son nüfus sayımının yayınlanmasından üç hafta sonra alındı. Son istatistikler yeni doğan sayısındaki düşüş nedeniyle nüfus azalabileceğini ortaya koydu. İki çocuk politikası 2016 yılından bu yana yürürlükte olan Çin Halk Cumhuriyeti'nde nüfusu kontrol altında tutabilmek için daha önce aile başına sadece bir çocuğa izin veriliyordu. Uzmanlar, 2016'da alınan iki çocuk politikasının doğumlarda hafif bir artışa yol açtığını ancak o tarihten beri sayının her yıl düştüğünü ifade etti. Ayrıca uzmanlara göre, konut ve eğitim maliyetlerinin yüksek olması, çiftlerin çocuk sahibi olmasını engelledi. Bunun yanı sıra birçok Çinli de tek çocuk sahibi olmaya alıştı. Çin'in nüfusu son on yılda sadece yüzde 0,53 artarak 1, 411 milyar kişiye ulaştı. Bu ülkede on yıllardır görülen en düşük nüfus artışı hızı oldu. Ekonomi üzerindeki etkileri Komünist Parti'nin kararı ekonomiyi doğrudan etkiledi. Yatırımcılar, nüfus patlaması beklentisiyle suni döllenme teknolojileri, doğum ve bebek ürünleri alanındaki hisselere yöneldi. Ekonomi, bu alandaki reformların en etkili itici gücü olarak gösteriliyor. Çünkü yaşlanan toplum, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyümesini de yavaşlatabilir. Amerikan Wisconsin Üniversitesi'nden aile planlaması uzmanı yazar Yi Fuxian , "İşgücü azaldığında ekonomi gerilemeye başlar" değerlendirmesinde bulundu. "Tahminlere göre, 2030 ile 2035 yılları arasında Çin'de büyüme ABD'dekinden daha yavaş olacak" diyen Yi Fuxian'a göre, "En büyük ekonomi olarak ABD'nin yerini almak ise imkansız olacak."

