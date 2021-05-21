Çin'de Tesla için 'casusluk' endişesi: Araçların kamu binalarına parkına izin verilmiyor

Çin'de devlet kuruluşlarında çalışan bazı görevliler, Tesla araçlarını hükümet yerleşkelerinin içinde park etmemeleri konusunda uyarıldı. Tesla araçlarda bulunan kameralarla ilgili güvenlik endişesi sebebiyle böyle bir uyarı yapıldığı belirtildi.

Bloomberg'in aktardığına göre Pekin ve Şangay’daki iki devlet dairesi görevlisi yöneticileri tarafından Tesla araçlarını hükümet yerleşkesi içinde park etmemeleri konusunda uyarıldı.

Tesla'nın Pekin birimi 'kamera' açıklaması yapmıştı

Tesla’nın Pekin birimi, Nisan ayında yaptığı açıklamada, Kuzey Amerika dışında üretilen arabalarda kameraların aktive edilmediğini, ABD'deki araba sahiplerinin de kameraları aktive edip etmeyeceğine kendilerinin karar verdiğini açıklamıştı. Şirket ayrıca kullanıcıların özel yaşamlarını korumak için dünyada öncü bir ağ güvenlik sistemi kullandıklarını vurgulamıştı.

Bloomberg geçen ay Tesla arabaların, kameraların veri toplayabileceğine dair endişelerden dolayı Çin ordusuna ait tesislerde ve lojmanlarda yasaklandığını haberleştirdikten sonra, Elon Musk şirketin kameralarla ilgili tutumu üzerine açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Musk konuşmasında "Eğer Tesla Çin’de casusluk yapmak için arabalarını kullansaydı, şirket çoktan her yerden kovulmuştu" diyerek ticari bir şirketin casusluk yapmasının negatif etkilerinin çok büyük olacağını ifade etmişti.

Diğer otomobil üreticileri gibi Tesla da arabanın dışarısında yer alan, park etme, oto pilot ve otonom sürüş gibi fonksiyoların çalışmasını sağlayan küçük kameralar kullanıyor.