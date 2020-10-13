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Yaşam

Çin’de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti

13 Ekim 2020 23:57

Çin’de bir temizlik firmasında çalışan görevli kadın, ‘işini iyi yaptığını’ kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti. 

Olay, Çin’in Şantung bölgesinde meydana geldi. Temizlik şirketinde görevli bir kadın, işinin iyi yaptığını kanıtlamak için tuvaletten bardağa su alarak içti. O sırada onu izleyen kişilerin de kadını alkışladığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, kadının söz konusu eylemi, ‘üslerinin zoruyla’ gerçekleştirdiğini iddia etti.

Kadının bağlı olduğu temizlik şirketinden yapılan açıklamada, kadının bu eylemi 2 yıldır kendi isteğiyle yaptığı belirtildi. Şirketin sözcüsü, “O bizim örneğimiz. Bunu yaparak işini en üst seviyede yaptığını gösteriyor” dedi.

 

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