Çin'de salgının başlangıcından bu yana ilk kez Covid-19 kaynaklı yeni ölüm kaydedilmedi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Aralık ayında ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemiye dönüşen yeni tip Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulundu. Komisyonun açıklamasında, 6 Nisan'da aylar sonra ilk kez Covid-19 kaynaklı yeni bir ölümün meydana gelmediği belirtildi.

Çin anakarasında Covid-19 vakaları mart ayından bu yana azalış gösterirken, yurt dışı kaynaklı vakalar tespit edilmeye devam ediyor.

Açıklamada, şimdiye dek ülkeye yurt dışından gelen yaklaşık bin Covid-19 hastası olduğu bilgisi verildi.