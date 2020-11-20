Çin'de resmi onay almayan Koronavirüs aşısı yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde denendi

Çin'de Koronavirüs aşısı geliştiren Sinopharm isimli şirket, ülkedeki yaklaşık 1 milyon insana acil durum Covid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'de Sinopharm isimli şirketin geliştirdiği Koronavirüs aşısı hükûmet yetkilileri, öğrenciler, denizaşırı seyahat eden çalışanlar üzerinde resmi onayı almadan denendi.

Sinopharm yöneticisi Liu Jingzhen, aşı denen insanların dünyanın 150 ülkesine kadar gidip geldiğini söyledi ve "Aşılanmadan sonra bir tek Koronavirüs vakası kaydedilmedi" dedi.

Öte yandan Çin'de aşıyı deneyip başka bir ülkeye seyahat eden kişilerin olması, Çin'in diğer ülkelere bu konuda bir ön bilgi vermemesi nedeniyle tepki çekmişti. Ağustos'da Çin'de aşı yapılan 48 inşaat işçisi, Papua Yeni Gine'ye girecekken, aşı nedeniyle ülkeye girişleri engellenmişti.

Çin'de Koronavirüs aşısı için beş aday bulunuyor ve bu adayların ikisi Sinopharm'a ait.