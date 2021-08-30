Çin'de oyun sektörüne kısıtlama: Reşit olmayan çocuklara haftanın 3 günü 1 saat hizmet sağlanabilecek

Çin'in teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamalarına yenisi eklendi.

Çin'in ilgili regülatörleri, reşit olmayan çocukların oynayabileceği saat sayısını sınırlamak da dahil olmak üzere, ülkenin oyun endüstrisi üzerinde yeni bir dizi sıkı düzenleme duyurdu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre çevrimiçi oyun sağlayıcıları reşit olmayanlara yalnızca cuma, cumartesi ve pazar günleri bir saat hizmet sunabilecek. Ayrıca tatillerde de günde sadece bir saat oynamaya izin olacak. Yeni kuralların çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını koruma amacıyla getirildiği belirtildi.

Yeni kurallar, ülkedeki teknoloji şirketlerine yönelik Çin hükümetinin baskı politikasının yeni parçası olarak dikkat çekti. Çin'in en büyük oyun şirketi Tencent Holdings Ltd., benzer kısıtlamaları uygulamaya geçirmişti.

Bu ayın başlarında, devlet medyası sektöre yönelik sert eleştirilere yer verirken, bu oyunları "ruhsal afyon" olarak etiketlemişti. Bu açıklama daha sonra geri çekilirken, ilgili şirketlerin hisselerinde de sert hareketler olmuştu.