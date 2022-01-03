Çin'de otobüsler dolusu insan, gece yarısı evlerinden alınıp karantina merkezine götürüldü

Çin'de Koronavirüs vakaları çıkan 13 milyon nüfuslu Xi'an şehrinde karantinaya alınan vatandaşların sıkıntılı günleri devam ediyor. Bir yerleşim bölgesinde yaşayan kişiler, test sırasında sosyalleştikleri şüphesiyle gece yarısı evlerinden alınarak karantina tesisine götürüldü.

BBC'de yer alan habere göre, 1 Ocak gecesi Xi'an'ın güneyinde bulunan bir yerleşim bölgesinde çıkan Koronavirüs vakaları üstüne bölgede yaşayanların test aşamasıda sosyalleştiği öğrenildi.

Sosyal medyada, yaklaşık 30 otobüsün yerleşim yerine giderek gece yarısı insanları evlerinden aldığını, karantina merkezine götürdüğüne ilişkin tanıklıklar aktarıldı.

Karantina merkezine götürülen bir kişi Weibo hesabından "Burada hiçbir şey yok, sadece temel ihtiyaçlar. Kimse bizi kontrol etmeye gelmedi, bu nasıl bir karantina? Binlerce insan halinde bizi taşıdılar, aramızda yaşlılar ve çocuklar da var" yazdı.

Xi'an'da sıkı karantina önlemi vatandaşların hayatında zorluklara neden oluyor. Yerel yönetim geçen hafta insanların market alışverişi için dahi sokağa çıkamayacağını, gıda ihtiyacının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Weibo'da gönderilen yemeklere erişemediğini, kendi alışverişini yapamadığı için sıkıntı çektiğini belirten çok sayıda kullanıcı bulunuyor.

'Sıfır Covid' politikası uygulanan Çin'de Koronavirüs vakası tespit edildiği anda sıkı önlemler ve toplu test uygulamasına geçiliyor.