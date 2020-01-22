Çin'de ortaya çıkan yeni virüs ABD'ye ulaştı

Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar en az altı kişinin ölümüne yol açan yeni bir koronovirüse yakalanmış bir kişinin ABD'de tedavi altına alındığı açıklandı.

ABD'nin Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, Çin'den ABD'nin Seattle kentine seyahat eden bir kişide virüse rastlandığını duyurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, resmi verilere göre en az 300 kişiyi etkiledi. Ancak sağlık uzmanları, virüse yakalanan kişi sayısının 2.000'e yaklaşmış olabileceğini söylüyor.

Başta sadece hayvanlardan insanlara bulaştığı sanılan virüsün, insandan insana da bulaşabildiği açıklanmıştı.

Virüse yakalananlarda zatürre belirtileri görülüyor.

ABD'deki ilk vakanın, Çin'in Wuhan kentini ziyaret ettikten sonra 15 Ocak'ta Seattle'a inen 30'lu yaşlarındaki bir erkek olduğu açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi açıklamasında "Hasta, Washington Eyaleti'nde hastaneye gitti ve tedavi altına alındı" dendi.

Yapılan laboratuvar testleri sonucunda, 20 Ocak'ta hastanın Çin'de ortaya çıkan yeni virüse yakalandığı tespit edildi.

Getty Images Çinli yetkililer, halka kalabalık yerlerde maske takmaları yönünde çağrılar yapıyor.

Salgının kaynağı ne?

Nottingham Üniversitesi'nden Profesör Jonathan Ball, "Geçmişteki salgınları düşünecek olursak, eğer bu yeni bir koronovirüs ise bir hayvan barınağından kaynaklanmış olmalı" diyor.

Mevcut vakalar, Wuhan'daki Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı ile ilişkilendiriliyor.

SARS, misk kedisinden insana bulaşmıştı. 2012'de ortaya çıktığından beri, 2 bin 494 hastadan 858'inin ölümüne yol açan Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ise insanlara çöl devesinden bulaştı.

Uzmanlar, hastalığın Çin'de ortaya çıkmasına, nüfusun çokluğu ve yoğunluğu ile virüsleri taşıyan hayvanlarla insanların yakın temasının neden olduğunu söylüyor.

Hangi önlemler alındı?

Virüsün bulaştığı kişiler, yayılma riskini en aza indirmek için her ihtimale karşı karantinada tutuluyor.

Hastalığın tespiti için, yolcuların vücut ısını ölçecek tarama cihazları konuldu.

Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı da ilaçlama yapılması için geçici olarak kapatıldı.

ABD ve pek çok Asya ülkesi, Wuhan'dan seyahat eden yolcuların sağlık taramasından geçirilmesi için önlemler aldı ve Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapındaki hastaneleri daha büyük bir salgına karşı uyardı.