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Dünya

Çin'de öğrenciler üzerindeki ödev yükü azaltılacak

Çocukların okul dışında dinlenmeye ve egzersize vakit ayırması teşvik edilecek

24 Ekim 2021 11:57

Çin'de öğrenciler üzerindeki ödev baskısı ve okul sonrası eğitim yoğunluğunu hafifletmek üzere bir eğitim yasası yürürlüğe girdi.

BBC'de yer alan habere göre, ebeveynlere çocuklarının okuldan sonra dinlenmek ve egzersiz yapmak için yeterli zaman ayırması gerektiği bildirildi. Öte yandan öğrencilerin internette geçirdiği sürenin kısıtlanması gerektiği  vurgulandı.

Çin'de ağustos ayında eğitim sistemindeki  baskıyı hafifletmek için 6-7 yaş grubunun sınavları kaldırılmıştı.

Henüz detayları aktarılmayan eğitim yasası çerçevesinde yerel yönetimler uygulamadan sorumlu olacak. Okul dışı aktivitelerin zenginleştirilmesi için finansman sağlanacak.

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