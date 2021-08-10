Çin'de ocak ayından bu yana en yüksek günlük Covid vakası kaydedildi

T24 Dış Haberler

Çin’de 24 saatte 143 yeni Koronavirüs vakasıyla ocak ayından bu yana en yüksek günlük Covid vakasına ulaşıldı.

Çin’de sağlık yetkilileri, ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye gelen günlük vakaların temel sebebinin Delta varyantı olduğunu bildirdi.

143 vakasının 108’inin ülke içi bulaş olduğu, diğerlerinin yurt dışından gelenlerden oluştuğu belirtildi.

Ülkedeki semptomatik vakalar ise 38 oldu. Çin, asemptomatik olanları “doğrulanmış vaka” olarak kaydetmiyor.

Covid-19’un ilk tespit edildiği ülke olan Çin’de salgın başladığından bu yaa 93 bin 639 vaka kaydedildi. Toplam ölüm ise 4 bin 636 olarak belirlendi.