Çin'de mahkeme, ülkede "Me Too" hareketinin sembolü olan kadının aleyhine karar verdi

Çin’de mahkeme, “Me Too” hareketini gündeme getiren, popüler bir TV sunucusunun kendisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayette bulunan kadının aleyhine karar verdi. Kadın, mahkemenin haksız kararına karşı itiraz edeceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Zhou Xiaoxuan isimli kadın, 2014 yılında stajyerken CCTV kanalının popüler sunucusu Zhu Jun’un kendisine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Zhou, popüler sunucuyu ilk olarak 2018 yılında yazdığı bir sosyal medya paylaşımında ifşa ederek Çin’de “Me Too” hareketinin sembolü haline geldi.

Mahkeme, sunucu Zhu hakkında dava açan Zhou’nun cinsel tacize uğradığına dair “yeterli kanıt olmadığı” sonucuna vardı.

Mahkeme kararını değerlendire kadın “Bugün mahkemeye olay olduğunda 21 yaşında olduğumu, şimdi 28 yaşında olduğumu söyledim. Yargı sürecinde olduğumuz için son üç yıldır başka bir işte çalışamadım. Çok üzgünüm ve mahkemede dayanamayıp ağladım. Her türlü sonucu kabul edebilirim ancak temel adalet sürecinin işlemesini istemiştim” dedi.

Zhou, mahkemenin kendisine adaletsiz bir şekilde yaklaştığını ve itirazda bulunacağını da belirtti.

Zhou, sunucu Zhu’dan kamuoyu önünde özür dilemesini ve 50 bin yuan tazminat talep etmişti. Sunucu, hakkındaki iddiaları reddediyor.