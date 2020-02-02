Çin'de lösemi hastası kızını tedaviye götüren anne, kontrol noktasını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde karantina sürerken, lösemi hastası kızını Hubey'den Jiujiang'a götürmek isteyen ancak kontrol noktasından geçişine izin verilmeyen annenin gözyaşları dünyayı sarstı.
2019-nCoV adı verilen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 60 milyon kişinin karantina altında tutulduğu Çin'de, salgının ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı bulunduğu Hubey eyaletinde bir kontrol noktasında lösemi hastası kızını, Hubey'den Jiujiang'daki hastaneye götürmeye çalışan bir anne, görevliler tarafından durduruldu.
Reuters'ın haberine göre, geçmesine izin verilmeyen anne, gözyaşlarına boğulurken; bölgeden çıkması için yetkililere yalvarırken görüntülendi.