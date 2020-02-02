Çin'de lösemi hastası kızını tedaviye götüren anne, kontrol noktasını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke geneline yayılan salgında ölü sayısı 304'e, tespit edilen vaka sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı. Hastalık nedeniyle Çin dışındaki ilk ölüm de Filipinler'de yaşandı.