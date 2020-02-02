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Dünya

Çin'de lösemi hastası kızını tedaviye götüren anne, kontrol noktasını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Uzun süren kontrollerin ardından anne-kızın ambulansla Jiujiang'a geçmesine izin verildi

02 Şubat 2020 23:06

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde karantina sürerken, lösemi hastası kızını Hubey'den Jiujiang'a götürmek isteyen ancak kontrol noktasından geçişine izin verilmeyen annenin gözyaşları dünyayı sarstı.

2019-nCoV adı verilen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 60 milyon kişinin karantina altında tutulduğu Çin'de, salgının ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı bulunduğu Hubey eyaletinde bir kontrol noktasında lösemi hastası kızını, Hubey'den Jiujiang'daki hastaneye götürmeye çalışan bir anne, görevliler tarafından durduruldu.

Reuters'ın haberine göre, geçmesine izin verilmeyen anne, gözyaşlarına boğulurken; bölgeden çıkması için yetkililere yalvarırken görüntülendi.

Kadın ve kızı, görevlilerin kendisine geçiş izni vermeleri için uzun süre bekledi. Uzun süren bekleyişten ve yapılan kontrollerin ardından anne-kızın ambulansla Jiujiang'a geçmesine izin verildi. 

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke geneline yayılan salgında ölü sayısı 304'e, tespit edilen vaka sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı. Hastalık nedeniyle Çin dışındaki ilk ölüm de Filipinler'de yaşandı.

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