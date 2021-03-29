Çin'de kum fırtınası gökyüzünü sarıya, güneşi maviye çevirdi

Çin'de iki hafta içine iki defa meydana gelen kum fırtınası Pekin'de güneşin mavi, gökyüzünün ise sarı görünmesine neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Pekin pazar sabahına kum fırtınasının oluşturduğu kalın kum tanecikleriyle uyandı. Pekin'de etkisini gösteren kum fırtınası kuraklığın vurduğu Moğolistan ev kuzey batı Çin'den geldi.

Kum fırtınası gökdelenlerin pek çoğunun tepesini silikleştirirken yayalar yollarda gözlerini kapamak zorunda kaldı. Hava kirliliği seviyesi ise maksimum seviye olan 500'e çıktı. PM10 isimli hava kirleten partiküllerin miktarı metreküp başına 2 bin mikrogram olarak hesaplandı. PM 2.5 isimli partikül seviyesi ise 463'ye ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği PM 2.5 limiti ise günlük ortalama 25.