Çin'de Koronavirüs vakalarının arttığı bir şehirde dev karantina merkezi inşa ediliyor

Çin'in Shijiazhuang şehrinde artan Koronavirüs vakalarına karşılık 4 bin kişilik dev bir karantina merkezi inşaatına başlandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'in Shijiazhuang şehrinde artan Koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için bir karantina merkezi inşa ediliyor. Kısa sürede tamamlanması beklenen 4 bin kişilik merkezin gerekli olduğu durumlarda bütün bir köyü karantina altına almak için yeterli olması bekleniyor.

İnşa edilen karantina merkezinde banyolu, internet bağlantılı ve klimalı odalar olacak. Koronavirüs hastaları yanı sıra yakın temastaki kişiler de burada kalacak.