Çin'de Koronavirüs vakalarının artmasıyla beş günde 1500 yatak kapasiteli hastane inşa edildi

Çin'de uzun bir süre kontrol altında kaldıktan sonra Koronavirüs vakalarının yeniden artmaya başlaması nedeniyle Pekin'de beş gün içinde 1500 odalı bir hastane inşa edildi.

Euronews'un aktardığı habere göre, Çin Ulusal Sağlık Komisonu, Pekin'e komşu olan Hebei eyaletinde 24 saat içinde 130 yeni Koronavirüs vakası tespit etti. Çin devlet haber ajansı Xinhua, yeni vaka sayısının 100'ü geçmesinin ardından 6 hastane inşa edildiğini ve toplam kapasitenin 6 bin 500 olduğunu duyurdu.

Covid-19 pandemisinin ilk kez ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl şubat ayında bir hafta içinde binlerce kişiye hizmet veren bir pandemi hastanesi kurulmuştu.